Las ayudas de 900 euros para los jóvenes que obtengan el permiso de conducir en Castilla y León ya son una realidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cumple con la promesa realizada a los jóvenes de la comunidad.

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El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica en la mañana de este viernes la Orden que establece las bases reguladores de la nueva línea de ayudas que facilitan la obtención del permiso de conducir de la clase B a los jóvenes.

La ayuda es de hasta 900 euros por beneficiario en función de la renta:

900 euros para rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM.

750 euros para rentas iguales o superiores a 1,5 e inferiores a 2,5 veces el IPREM.

600 euros para rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM.

450 euros para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM Quienes podrán optar a esta subvención son jóvenes que tengan entre 18 y 30 años y estén empadronados o sean residentes de alguna de las provincias de la comunidad, siempre que obtengan el carné en el periodo que correspondiente a la convocatoria.