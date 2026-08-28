Villamayor revisará los recibos del agua de riego de 2023 en Vega de Salamanca para aclarar si se han cobrado o no

El Ayuntamiento de Villamayor revisará los recibos emitidos por el agua de riego durante 2023 en la urbanización Vega de Salamanca al surgir dudas durante el pleno celebrado este jueves sobre si están abonados o no.

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El problema ha surgido durante la aprobación de las cuentas generales de 2025 cuando el PSOE ha preguntado por el padrón de agua de riego de la urbanización durante ese año, ya que figuraba como no cobrado mientras que ellos tenían recibos de vecinos que demuestran que si se había abonado. Al no tener una respuesta clara ya que el servicio de intervención del Ayuntamiento no estaba disponible, el alcalde Ángel Peralvo ha optado por dejar el punto sobre la mesa y aclara con los técnicos si esos recibos se han cobrado o no.

Una comprobación que se realizará a partir del lunes, según ha reconocido el alcalde de la localidad, que asegura que no tiene claro que no esté cobrado ya que es “extraño”. Por eso “lo dejaremos pendiente y comprobaremos como están los recibos, si está hecho o no el pago”.

Por su parte, desde el PSOE han asegurado que en mayo ya avisaron de que figuraba si cobrar y reconoce que, aunque puede ser un fallo, hay que revisarlo ya que el montante de todos los recibos juntos asciende a unos 100.000 euros en 2023. Por eso se han negado a votar la aprobación de la cuenta general de 2025 en el pleno de este jueves con el fin de que se aclare que ha ocurrido con dichos recibos.