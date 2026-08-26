La tradicional marcha nocturna de Aldeatejada reúne a 150 personas dentro de su Semana Cultural

Este martes 26 de agosto, un total de 150 personas participaron en la tradicional marcha nocturna enmarcada en la III Semana Cultural de Aldeatejada.
Ver galería de fotos
La gastronomía se hace hueco en Aldeatejada con su II Feria Food TrucksComarca de Salamanca ·
Publicidad
Publicidad
Así, un centenar y medio de vecinos hicieron, en una jornada de convivencia y diversión, el recorrido hasta Miranda de Azán caminando.
De esta manera, la marcha de ida y vuelta hasta Miranda de Azán finalizó con un reconfortante chocolate con churros, tal y como apuntó el Ayuntamiento de Aldeatejada.