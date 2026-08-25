Santa Marta acondiciona un gran tramo del cauce del Arroyo Requesenes

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado el trabajo realizado en los 273 metros lineales del cauce del arroyo Requesenes en la parte que se encuentra junto a la avenida Segovia. El consistorio ha invertido casi 10.000 euros para retirar maleza del lugar, además de desbrozar algunas zonas próximas del río, comenzando en la avenida Zamora, junto al tanatorio, y finalizando a la altura de la N-501.

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La concejala de Medio Ambien, Marta Labrador, ha querido destacar que “es un privilegio contar con este pequeño espacio de ribera en pleno casco urbano”, a tratarse de una limpieza que se ha afectado en la proximidad del arroyo con las viviendas, además del tanatorio o el propio cuartel de la Guerra Civil.

Además, ha recordado que durante otros años se han ido realizando diferentes actuaciones en el entorno natural de Santa Marta Tormes de cara “a sacar partido” al municipio. El pasado año, además, se habilitaron trece nuevos puntos de luz junto al cauce de cara a mejorar la visibilidad nocturna.