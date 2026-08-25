Salamanca acoge el V Festival Internacional de Folclore dedicado al centenario de la Escuela de Salamanca

Salamanca acoge esta semana la quinta edición de su Festival Internacional de Folclore, que se celebrará del 27 al 30 de agosto rindiendo homenaje al V centenario de la Escuela de Salamanca. La cita ofrecerá 38 actividades en la Plaza Mayor y la Plaza de Anaya con 28 agrupaciones de España, Chile, Colombia, Italia, Panamá y México, con la presentación de Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera (Los Absurdos Teatro).

Publicidad Publicidad

La programación arranca el jueves 27 con la apertura de exposiciones, pasacalles y las actuaciones de la Asociación Cultural Guirrios y Madamas, el Grupo de Danzas de Miranda del Castañar y el grupo Mayalde. El viernes 28 estará dedicado a los grupos internacionales, culminando a las 20:30 horas en la Plaza Mayor con las delegaciones de Chile, Colombia, Panamá e Italia.

El sábado 29 tomarán el protagonismo las agrupaciones nacionales de Albacete, A Coruña y Granada en su Gala de las 20:30 horas, acompañadas de talleres y conciertos matutinos en la Plaza de Anaya. El festival clausurará el domingo 30 con música familiar, talleres y el gran cierre a las 20:30 horas en la Plaza Mayor a cargo del Mariachi Sentimiento Mexicano y el Ballet Folclórico Leyendas de México.