Ciudad Rodrigo inicia las obras de ampliación del Polígono Industrial Las Viñas

Estas obras se plantean, en palabras del alcalde, como "un reto" que venía persiguiendo el ayuntamiento desde hace varios daños y que se propuso a la Junta de Castilla y León, que ha invertido 8,6 millones de euros para mejorar y ampliar esta zona industrial.

"Es una medida muy importante para el desarrollo de Ciudad Rodrigo, especialmente porque nuestra ciudad, que es preciosa, necesita de un componente industrial. Tenemos que posicionar a Ciudad Rodrigo como una referencia para que también sea atractivo desde el punto de vista empresarial e industrial. Desde el propio ayuntamiento estamos impulsando el polígono Terralba, donde somos propietarios mayoritarios, pero nuestra misión principal ha sido pedir a la Junta que realice la ampliación del otro polígono de Las Viñas. Hablamos del futuro de nuestra ciudad, del futuro de la comarca y del futuro de esa zona rayana, porque este polígono debiera de ser uno de los motores económicos de toda esta zona transfronteriza", concluye el alcalde.