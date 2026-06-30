Doce alumnos se forman en Ciudad Rodrigo en el programa de empleo de pintura decorativa industrial

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo sigue apostando por los programas mixtos de empleo y formación financiados por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y Léon (ECYL); la actividad se inició el pasado 1 de abril y se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027.

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Concretamente, son doce los alumnos que se encuentran cursando el programa de empleo y formación 'Colors' de pintura decorativa industrial aplicada a la construcción, con el fin de que todos ellos obtengan los Certificados de Profesionalidad de Pintura Decorativa en Construcción (EOCB0110) y Pintura Industrial en Construcción (EOCB0311).

Los integrantes de este curso alternan el aprendizaje en el aula con la práctica llevada a cabo en edificios e instalaciones municipales, donde desarrollan tareas reales de rehabilitación, mantenimiento y mejora de espacios públicos.

La especialidad de pintura contempla una amplia formación en técnicas decorativas, tratamientos de superficies, aplicación de revestimientos, acabados de alta decoración y pintura industrial, permitiendo a los participantes obtener una cualificación profesional altamente demandada dentro del sector de la construcción y la rehabilitación.

De hecho, con este Programa Público Mixto de Empleo y Formación se pretende "mejorar la

empleabilidad de personas desempleadas mediante la combinación de formación teórica, práctica

profesional y trabajo efectivo en actuaciones de interés público".

El programa está financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) de la Junta

de Castilla y León, con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).