UPL pide explicaciones a la Junta "por retrasar reiteradamente la creación del CRIE de Ciudad Rodrigo"

El Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) en Ciudad Rodrigo vuelve a ser objeto de una iniciativa parlamentaria en las Cortes autonómicas de la mano de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha registrado una serie de reclamaciones a la Junta reclamando explicaciones por el "reiterado incumplimiento de la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a la creación del citado CRIE".

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Asimismo, desde UPL recuerdan a la Junta que el gobierno de Mañueco ha incumplido la "programación plurianual recogida en los Presupuestos de 2023 para el Centro Rural de Innovación Educativa de Ciudad Rodrigo". Además, aunque la finalización estaba prevista para 2025, “estamos ya en el segundo semestre de 2026 y está lejos aún de ser una realidad”.

De este modo, ante "los incumplimientos y retrasos por parte de la Junta", desde Unión del Pueblo Leonés preguntan al gobierno autonómico si va a tener ejecutada en 2027 toda la inversión prevista para el CRIE de Ciudad Rodrigo, tal y como recogía en la programación plurianual del Proyecto de Presupuestos para 2026, o si por el contrario va a incumplir dicho compromiso y el Centro Rural

de Innovación Educativa va a seguir acumulando retraso en su ejecución.

Esta reclamación se justifica porque, en primer lugar, los Presupuestos generales de la comunidad autónoma del año 2023 incluían una partida para la creación de un Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) en Ciudad Rodrigo, al que asignaba una inversión presupuestada para el año 2023 de 100.000 euros, de los cuales “la Junta no ejecutó ni un euro finalmente en dicha anualidad”. Del mismo modo, los leonesistas lamentan que pese a que en los Presupuestos generales de la comunidad del año 2024 la Junta consignaba una partida para el CRIE de Ciudad Rodrigo de 400.000 euros, finalmente “la Junta tampoco ejecutó ni un euro”.