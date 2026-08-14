Ciudad Rodrigo se prepara para recibir la 3ª Concentración Mototurística

Ciudad Rodrigo acogerá del 11 al 13 de septiembre una nueva edición de su esperada concentración motera. La presentación oficial ha contado con la intervención del delegado de Deportes, Víctor Gómez, acompañado por los propios organizadores del encuentro. Esta cita del motor está impulsada de forma conjunta por los clubes moteros Farinato Riders y el Club Deportivo Mirobriga Pitmotard, y cuenta con la colaboración directa del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

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A lo largo de todo el fin de semana, el programa ofrecerá una variada agenda diseñada para todo tipo de públicos. Los asistentes podrán disfrutar de rutas moteras por la zona, exhibiciones de habilidad, competiciones, actividades infantiles para los más pequeños, además de diversas propuestas gastronómicas y ambiente festivo.