Ciudad Rodrigo contará con 187 puestos para celebrar el Martes Mayor

Ciudad Rodrigo vivirá este 11 de agosto la fiesta más importante del verano en Miróbriga, el Martes Mayor, un evento que en esta edición cumple ya los 40 años y que viene acompañado por una intensa programación organizadas por parte del Ayuntamiento.

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En el bando emitido por el alcalde Marco Iglesias Caridad es descrito como una "exaltación comercial" que recuerda la celebración de un mercado franco concedido por los Reyes Católicos en 1475, ratificado por otros reyes posteriormente. Junto con el Carnaval del Toro, el Consistorio lo destaca como la principal festividad del verano, señalando que "en conjunto con la programación cultural, musical o deportiva durante toda la época estival, hacen que el ambiente de Ciudad Rodrigo por estas fechas sea único".

Este año se han inscrito en total 187 puestos que proceden mayormente de Ciudad Rodrigo y Salamanca, sumándose otros destinos como Ávila, Zamora, Valladolid, Toledo, Madrid, Badajoz, Cáceres, Bizkaia, Murcia, Valencia y Portugal.