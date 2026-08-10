El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado a conocer a través de sus redes sociales la imagen que anuncia el Carnaval del Toro 2027.

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El fotógrafo mirobrigense Emilio Hernández es el autor de esta instantánea ganadora que encabeza ya el cartel de las próximas fiestas.

Imagen ganadora del Cartel del Carnaval del Toro 2027, obra del fotógrafo Emilio Hernández. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Se trata de una imagen donde aparece la reciente escultura que se encuentra en el Árbol Gordo en honor al Carnaval, con un corredor y un toro, con la bóveda del Registro de fondo, uno de los lugares más críticos por su peligrosidad durante los encierros. Todo ello plasmado sobre un fondo naranja que representa a los farinatos, como son coloquialmente conocidos los vecinos de este pueblo. También aparecen en la imagen varios gobos de color naranja en el aire, en representación del ya tradicional Campanazo.

La escultura que aparecer representada en el cartel se inauguró este año, una semana antes de la celebración de este evento internacional. Una obra del escultor local Sergio Alonso.

El Carnaval del Toro de 2027 se celebrará del 5 al 9 de febrero.