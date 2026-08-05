El juego centrará las actividades de Divierteatro durante la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo

El juego como tema será el eje central de la edición de Divierteatro que se desarrollará en Ciudad Rodrigo durante la XXIX Feria de Teatro de Castilla y León. La iniciativa, que propone actividades gratuitas para los más pequeños tendrá lugar los días 26, 27, 28 y 29 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en la Plaza del Buen Alcalde, para niñas y niños a partir de 6 años, y en la Plaza del Conde, para los más pequeños, de 3 a 6 años, en el espacio denominado Palabreando.

Publicidad Publicidad

El programa se organiza en torno a distintos espacios temáticos y propuestas adaptadas a diferentes edades, que combinan talleres de creación artística, actividades plásticas, juegos cooperativos, dinámicas de expresión corporal y dramática, instalaciones participativas y espectáculos. En su 29.ª edición, bajo el lema ‘PLAY! ¿Jugamos?’, Divierteatro girará en torno al juego, entendido como el origen mismo del hecho teatral y como una de las formas más naturales de explorar el mundo. El teatro es, ante todo, un espacio para jugar: jugar a imaginar, a crear, a transformarse y a compartir historias. Buena parte de los procesos de creación escénica nacen precisamente de la experimentación lúdica, convirtiendo el juego en un lenguaje universal que estimula la creatividad, la comunicación y la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Durante todas las mañanas de la Feria, Divierteatro ofrecerá un amplio programa de talleres creativos y plásticos, propuestas de juego cooperativo, actividades de expresión y juego dramático, acciones de animación, instalaciones participativas y representaciones de teatro, títeres, narración oral escénica, magia y otras disciplinas, convirtiéndose una vez más en un espacio de referencia para disfrutar de las artes escénicas en familia y seguir sembrando el interés por la cultura entre las nuevas generaciones.

Este año se han planificado dos espacios de talleres plásticos, uno de participación cooperativa y otro de participación individual. Los talleres colaborativos se construirán día a día con la participación de diferentes niños y niñas que realizarán una producción conjunta.

Los talleres individuales mantendrán una línea de trabajo similar a la de años anteriores, y estarán dedicados a maquillaje, títeres de pinza, títeres de calcetín, títeres reciclados, títeres «animales fantásticos», peonzas, títeres «fauna del teatro» y complementos escénicos. Las actividades colectivas y los talleres cooperativos planificados ofrecerán la participación en la construcción de un circuito de juegos, en el Laboratorio de la imaginación y en los talleres de decorado en lana, con DehesaLana, y de improvisación, con Alúa Teatro.

En la Plaza del Conde se instalarán un año más las carpas que acogen las actividades del Palabreando, el espacio de Divierteatro para los niños y niñas de 3 a 6 años, en el que durante una hora pueden participar en distintas actividades, entre las que se encuentran talleres plásticos y sesiones de juegos de expresión y canciones.

Publicidad Publicidad

La compañía catalana Guixot de 8 participará en el programa de animación infantil con la instalación ‘La otra vida de las cosas!’, donde con un escurridor se juega al baloncesto, una bicicleta se convierte en pájaro, una estufa de leña en un periscopio o una tabla de planchar en un circuito de carreras de dedales. La navarra Pájaros Pintados y la asturiana Teatro del Cuervo ofrecerán en La Carpa de Francis el espectáculo ‘Lenterne (la linterna mágica)’, donde habitan todos los cuentos que alguna vez fueron soñados. La extremeña +Media Sete Martin instalará en los soportales de la Plaza del Buen Alcalde ‘Olivanders, la tienda de varitas’, donde seis futuros magos vivirán una experiencia mágica repleta de hechizos. Por las dos plazas de Divierteatro podrá verse a los portugueses de Ahau Marionetas con su ‘Romeo y Julieta, una historia de amor en miniatura’, singular adaptación de la tragedia de Shakespeare. La narración oral escénica formará parte de Palabreando, con ‘Te cuento jugando un cuento’, de Habichuela Cuentacuentos. No faltará un clásico de este apartado para los más pequeños: Denis Rafter, actor irlandés afincado en España que en esta edición presentará en el Patio de Cerralbo ‘Oto: un espantapájaros con mucho corazón’.

Las actividades lúdico-educativas de Divierteatro están coordinadas por Civitas y son desarrolladas por medio centenar de jóvenes de Ciudad Rodrigo y su entorno, que colaboran en la preparación y ejecución, asumiendo diferentes tareas como mediadores y dinamizadores culturales. Hoy, 5 de agosto, comienzan las sesiones de formación y las actividades de participación comunitaria con las personas que integrarán el equipo de animación, tanto las monitoras y monitores como el equipo de apoyo integrado una veintena de chicas y chicos de 16 y 17 años. Divierteatro está coordinado por Miriam Hernández Ruano, de la Asociación Civitas, y la dramaturga y actriz Popy Vegas; Leticia Delgado asume la imagen gráfica y Fernando Barrero Fonticoba, de Ocupando el Espacio, el diseño y elaboración de los materiales escenográficos para la ambientación.