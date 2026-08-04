El torero Borja Jiménez ha sido el encargado de pronunciar las palabras del pregón del Martes Chico, que este 4 de agosto cumple diez décadas desde su puesta en marcha en el año 2016.

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Jiménez que durante las últimas temporadas se encuentra acartelado en las ferias más importantes del panorama taurino después de estar otras tantas en el dique seco, ha querido compartir con los vecinos de Miróbriga cómo fue su viaje desde su ciudad natal, Sevilla, hasta Salamanca.

En un cercano discurso, el matador de toros se ha mostrado agradecido con el pueblo de Ciudad Rodrigo, al que se ha referido como “una ciudad con alma taurina”. También ha reconocido la apuesta y el trabajo que vienen haciendo durante años el Ayuntamiento para promocionar el toro en ese evento tan especial como es el Carnaval del Toro, apuntando que “ha sabido mirar hacia el futuro del toreo”.

Entre sus palabras ha rememorado su paso por el Bolsín Taurino del municipio allá por el 2010, expresando que “no es simplemente un certamen. Es una puerta abierta”. Este recuerdo le ha llevado también a dedicar unas palabras a los jóvenes que sueñan con ser toreros: “No tengáis miedo al camino largo. No tengáis miedo a trabajar cuando nadie os mira. No tengáis miedo a esperar, porque en el toreo, como en la vida, las cosas importantes necesitan tiempo”.

Pregón del torero Borja Jiménez en el Martes Chico de Ciudad Rodrigo. Fotos Casamar/Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Estar cerca del toro ha sido justamente el principal motivo que llevó a este torero a tomar la que ha dicho ha sido una de las decisiones más importantes de su vida, dejar su casa, sus raíces y a su familia para empezar una nueva etapa en el Campo Charro.

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La enorme afición que el pueblo de Ciudad Rodrigo tiene hacia el mundo del toro es también el motivo por el que Borja Jiménez ha sido la persona elegida para pronunciar este pregón después de ser uno de los actuantes del pasado Carnaval del Toro 2026.

Por supuesto, durante su discurso, el sevillano ha querido homenajear la labor de los comerciantes, epicentro de la fiesta de este Martes Chico.

Pregón del torero Borja Jiménez en el Martes Chico de Ciudad Rodrigo. Fotos Casamar/Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

“Quiero tener unas palabras de cariño a los comerciantes; si algo he aprendido en estos años es que detrás de cada persiana que se levanta cada mañana hay una historia de esfuerzo, de sacrificio y de ilusión. Un comercio no es solamente una tienda; es un punto de encuentro, un lugar donde se crean relaciones, donde se comparten conversaciones y donde muchas veces encontramos una sonrisa o un consejo que no aparece en ningún catálogo ni en ninguna pantalla. Si queremos que nuestras calles sigan teniendo alma, tenemos que apostar por quienes cada día las llenan de vida y Ciudad Rodrigo tiene la suerte de conservar todavía ese comercio cercano, ese comercio con nombres y apellidos”.

Pregón del torero Borja Jiménez en el Martes Chico de Ciudad Rodrigo. Fotos Casamar/Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo