El Salamanca CF UDS renovaba a Miguel Serrano el pasado 9 de julio y, tan solo 24 días después, el club ha emitido un escueto comunicado para anunciar su baja.

"El Salamanca UDS y Miguel Serrano han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. Le deseamos la mayor de las suertes en sus próximos desafíos personales y deportivos", explican desde la entidad presidida por Miguel Lovato.