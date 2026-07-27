Cuatro renovaciones para el Salamanca Fútbol Femenino

El Salamanca Fútbol Femenino va anunciando poco a poco sus piezas para la temporada 2026/27. María Gordo quiere contar con la columna vertebral de la pasada campaña.
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El club charro ha confirmado cuatro renovaciones en los últimos días. Gonza, Diana González, Irene y Eva Galindo continuarán un año más jugando como locales en el Municipal Vicente del Bosque.
En los próximos días, la escuadra salmantina continuará anunciando nuevas jugadoras para acabar de apuntalar la plantilla del Salamanca Fútbol Femenino.