Cuatro renovaciones para el Salamanca Fútbol Femenino

El Salamanca Fútbol Femenino va anunciando poco a poco sus piezas para la temporada 2026/27. María Gordo quiere contar con la columna vertebral de la pasada campaña.

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El club charro ha confirmado cuatro renovaciones en los últimos días. Gonza, Diana González, Irene y Eva Galindo continuarán un año más jugando como locales en el Municipal Vicente del Bosque.