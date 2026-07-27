La Lonja de Salamanca impulsa los cereales con una subida generalizada de 5 euros por tonelada

La Lonja de Salamanca ha celebrado este lunes una nueva sesión marcada por el repunte de los cereales, la estabilidad en el mercado del ovino y ajustes puntuales en el porcino y el bovino.

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En la mesa de cereales, todos los productos cotizados registraron una subida de 5 euros por tonelada. El trigo blando alcanzó los 223 €/t, la cebada los 217 €/t, la avena los 192 €/t, el centeno los 207 €/t, el triticale los 213 €/t y el maíz los 250 €/t. También destacó la colza, que ganó 2 euros hasta situarse en 473 €/t, mientras que la alfalfa empacada subió 7 euros, hasta los 233 €/t. La paja en paquete grande incrementó su precio en 1 euro, quedando en 68 €/t.

En el sector ovino no ha habido cambios. El lechazo mantuvo sus cotizaciones, con 8,95 €/kg vivo para la categoría Extra y 8,55 €/kg para los animales de hasta 11 kilos. También permanecieron sin variaciones todas las categorías de cordero. Únicamente la oveja de sacrificio experimentó una bajada de 5 céntimos por kilo, situándose entre 0,80 y 1,30 €/kg.

El porcino blanco registró ligeras correcciones. El cerdo selecto bajó un céntimo hasta 1,29-1,30 €/kg vivo, el cerdo normal quedó en 1,28-1,29 €/kg, y el cerdo graso (+125 kg) descendió hasta 1,72-1,76 €/kg. Las cerdas repitieron precios.

En el porcino ibérico, el cebo de campo y el cebo subieron un céntimo, alcanzando respectivamente 3,14-3,24 €/kg y 3,01-3,11 €/kg vivo. En cambio, los lechones ibéricos de hasta 23 kilos perdieron 40 céntimos por kilo, mientras que los tostones de 9 a 12 kilos bajaron 5 euros por unidad, hasta los 88-90 euros.

Por su parte, el bovino de vida presentó una tendencia ligeramente bajista. Los terneros machos Extra y Primera cedieron 6 céntimos por kilo vivo, hasta 5,88 €/kg y 5,49 €/kg, respectivamente.