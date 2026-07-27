Detienen a un hombre en la avenida de Villamayor

Agentes de la Policía Local de Salamanca han procedido a la detención de un hombre, cuya edad no ha trascendido, durante el mediodía de este lunes.

Publicidad Publicidad

Los hechos, concretamente, han tenido lugar pocos minutos antes de las 14:00 horas, en la transitada avenida Villamayor y, tal y como ha podido confirmar este medio, el arresto estaría relacionado con un robo.

Pese a que han sido los agentes municipales quienes han procedido a la identificación y posterior detención del individuo, la investigación y las diligencias corren a cargo de la Policía Nacional.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias que rodean al suceso.