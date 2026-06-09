Intentan atracar y amenazan al personal de un supermercado en la calle Islas Canarias

Policía Local y Policía Nacional se han movilizado hasta la calle Islas Canarias tras recibir el Servicio de Emergencias del 1-1-2 una llamada por un supuesto intento de atraco en un establecimiento del lugar.

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Policía Local Y Nacional En Un Supermercado De La Calle Islas Canarias En Salamanca

Dos patrullas de la Policía Local y otra de la Policía Nacional han atendido la emergencia en la que, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, varias personas habrían entrado amenazando a los trabajadores del supermercado, intimidando de esta forma a los trabajadores nada más entrar.