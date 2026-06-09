Intentan atracar y amenazan al personal de un supermercado en la calle Islas Canarias

Policía Local y Policía Nacional se han movilizado hasta la calle Islas Canarias tras recibir el Servicio de Emergencias del 1-1-2 una llamada por un supuesto intento de atraco en un establecimiento del lugar.
Dos patrullas de la Policía Local y otra de la Policía Nacional han atendido la emergencia en la que, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, varias personas habrían entrado amenazando a los trabajadores del supermercado, intimidando de esta forma a los trabajadores nada más entrar.
Asimismo, como también ha podido saber de primera mano este medio, no sería la primera vez que habrían entrando en el lugar por los mismos hechos, por lo que son personas reincidentes en este tipo de delitos. Por último, las autoridades no se han llevado a nadie detenido.