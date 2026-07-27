A las 14:23 horas de este lunes, el 112 de Castilla y León ha registrado un accidente de tráfico en la carretera de Ledesma, SA-302, sentido Salamanca.

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Los Bomberos excarcelan a una mujer tras el choque de una hormigonera y un coche en la carretera de Ledesma

Se trata de la colisión entre un coche y una hormigonera y, consecuencia del fuerte impacto, uno de los vehículos se ha salido de la vía.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del Parque de Bomberos de Vitigudino, que han tenido que intervenir para excarcelar a una persona, una mujer de unos 40 años, que había quedado atrapada en el interior del turismo.

Los Bomberos excarcelan a una mujer tras el choque de una hormigonera y un coche en la carretera de Ledesma

Así pues, en el lugar se han personado efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl para brindar asistencia a la herida cuyo estado, por el momento, no ha trascendido. El suceso ha generado gran retención en la zona, obligando a los agentes movilizados en el lugar a regular el tráfico.

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