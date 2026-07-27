El SPEIS de la Diputación de Salamanca regresa a base tras 72 horas de intenso trabajo en Ávila

Las dotaciones del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca han dado por finalizado su operativo especial en la mañana de este lunes, regresando a sus respectivos parques a las 06:00 horas.

Publicidad Publicidad

La retirada se produce tras 72 horas ininterrumpidas de labor continuada en el marco del incendio declarado en Burgohondo.

El repliegue del personal y de los vehículos desplegados se ha coordinado siguiendo las instrucciones del Puesto de Mando Avanzado.