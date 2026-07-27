El presidente Manuel Lovato escoltó a Iker Muniain en su presentación y también estuvo acompañado por Rafa Dueñas y por Carlos Valverde e incluso, con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres.

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El fichaje de Muniain. "Al principio tuvimos algunas otras opciones. De hecho, en esas opciones, valoramos quién sería el mejor que pudiera venir para este año y por temas de la selección nos decidimos por Iker. En lo futbolístico no hay duda de que es la persona correcta. Sabemos que va a venir bien para un poco lo que se maneja aquí y todos los temas que hemos tenido, es la persona correcta".

¿Cómo se cambia la inercia? "Ganando partidos. Eso es lo que cambia todo. Por bien que hagas las cosas y por bien que hagas todo, si no se ganan los partidos, de nada sirve. A diferencia de otros años, nos hemos decidido traer a jugadores jóvenes y yo creo que aquí faltaba un cuerpo técnico que tuviese carácter y liderazgo. Creo que es lo que nos ha fallado en años anteriores".

Entiende las críticas de la afición. "Sí. En lo deportivo y en eso, la gente tiene razón. En otras muchas cosas, hablan por hablar, sin tener ningún fundamento. Se hablan y se dicen cosas porque la gente tiene boca. En lo deportivo nos fue mal y quisiéramos ascender y no nos ha salido, ni lo discuto ni lo pongo en duda. Esa es una de veinte o treinta. Está bien la crítica si lo escuchas una vez, pero lo escuchas todos los años".

¿Qué quiere cambiar a corto plazo? "Yo para mí estamos bien. Solo lo deportivo. En lo demás, creo que estamos bien. Nos quieren comparar con el Real Madrid y con equipos de Primera División, comparennos con equipos de Primera RFEF y Segunda RFEF. Muchos querrían tener lo que tenemos nosotros".

Las Academias en México. "Las Academias teníamos planes de hacer algo aquí. Este año ya es tarde. Pero miraremos para hacerlo en otro año".

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