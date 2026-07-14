El argentino Maxi Levrand, nuevo jugador del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS ya cuenta con un nuevo central. El argentino Maxi Levrand refuerza el equipo de Iker Muniain y ya es la pieza número 18 en la campaña 2026/27. El central, de 23 años y 1,91 metros, llega procedente de la SD Sarriana.

Publicidad Publicidad

Maxi Levrand jugó un total de 29 partidos (27 de ellos como titular) y más de 2.300 minutos durante la pasada temporada en la Sarriana en Segunda RFEF. Además, logró anotar dos goles ante la UP Langreo y el Bergantiños.