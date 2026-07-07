El joven, nacido en el año 2005 y formado en en la UDC Txantrea, llega a la capital del Tormes procedente del Peña Sport

Desde este martes, el joven Óscar León figura como nuevo jugador del primer equipo del Salamanca CF UDS. Tal y como ha informado el club blanquinegro a través de sus redes sociales, el atacante ha formado con el equipo charro por una temporada, hasta junio de 2027.

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Nacido en 2005 y con doble nacionalidad española y dominicana, Óscar León llega procedente del Peña Sport "tras completar una destacada campaña en el conjunto navarro", según apuntan desde el club salmantido.

Formado en la UDC Txantrea, el joven futbolista continúa su progresión dando de esta manera un nuevo paso en su carrera, pasando a formar parte del conjunto dirigido por Iker Muniain.

Según afirma su nuevo club, este jugador cuenta con un marcado perfil ofensivo y destaca por su velocidad, su capacidad para "desbordar en el uno contra uno" y su habilidad para generar peligro en los últimos metros.