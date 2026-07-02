José Lara no continuará finalmente en el Salamanca CF UDS

José Lara no seguirá en el Salamanca CF UDS . El club ha notificado esta decisión a primerísima hora de la mañana y pone punto y final a su etapa en el estadio Helmántico.

En el mes de mayo, las dos partes se reunieron y se dieron el ‘ok’ para continuar ligados un año más. De hecho, Lara no estaba en el comunicado oficial del Salamanca CF UDS para despedir a los jugadores de la pasada campaña; hasta que este jueves 2 de julio se ha notificado que separan sus caminos.