Sanvi, segundo fichaje del Salamanca CF UDS para la temporada 2026/27

El Salamanca CF UDS ha anunciado su segundo fichaje para la temporada 2026/27. Se trata del zaguero Iker San Vicente, más conocido como Sanvi, que jugó la pasada temporada en el Cacereño de Primera RFEF y en el Numancia de Segunda RFEF.

Publicidad Publicidad

A sus veinticinco años, el central ya ha pasado por las categorías inferiores del Barcelona y del Athletic y también ha jugado en el Llenerense, Leioa o Logroñés entre otros.