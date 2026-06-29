El Salamanca CF UDS visitará al Atlético Astorga en pretemporada

En mitad del 'caso Muniain', el Salamanca CF UDS ya tiene dos partidos amistosos de pretemporada. Al duelo desvelado por la UP Plasencia, se une el encuentro ante el Atlético Astorga.

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El cuadro maragato ha informado sobre su pretemporada y uno de sus últimos partidos será en La Eragudina ante el Salamanca CF UDS. El encuentro está fijado para el miércoles 26 de agosto a las 19:30 horas.