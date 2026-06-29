La Policía detiene en la carretera de Ledesma a un hombre con siete requisitorias judiciales

Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido este pasado sábado por agentes de la Policía Nacional en Salamanca. Sobre él pesaban siete requisitorias judiciales dictadas por distintos juzgados de la capital, lo que motivó su arresto y posterior puesta a disposición judicial.

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La localización del individuo fue posible gracias a las actuaciones de búsqueda e identificación que la Policía Nacional había puesto en marcha, ya que sobre él existía un especial interés policial debido al elevado número de reclamaciones judiciales pendientes.

Finalmente, los agentes lograron localizarlo el pasado sábado en la zona de la carretera de Ledesma. Tras identificarlo y confirmar que tenía en vigor las siete requisitorias judiciales, procedieron a su detención.