Se rompe una de las peticiones de Javi Medina a Antonio Paz

Javi Medina fue muy claro desde el inicio con Antonio Paz. El entrenador quería rivales de la misma categoría o superior para la fase de preparación y así se lo trasladó el director deportivo a otros clubes para desestimar la petición, algo que publicó SALAMANCA24HORAS.COM.

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Sin embargo, Unionistas ha roto una de las peticiones del nuevo entrenador y sí jugará contra un Segunda RFEF. El sábado 15 de agosto, el equipo blanquinegro visitará La Albuera para enfrentarse a la Gimnástica Segoviana.