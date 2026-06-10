La primera petición de Javi Medina a Antonio Paz

Javi Medina firmó su contrato este martes con Unionistas de Salamanca y rápido le puso deberes a Antonio Paz. El entrenador sevillano quiere una pretemporada exigente y cercana a la competición y, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, su primera petición al director deportivo de Unionistas ha sido jugar amistosos contra otros equipos de Primera RFEF o de mayor categoría.