Antonio Paz cierra el círculo en Unionistas: el entrenador saldrá entre Lolo Escobar, Javi Medina y Diego Merino

Antonio Paz afronta su segundo mercado como director deportivo de Unionistas. Pero es el primero que lo hace con tiempo y tranquilidad. Desde hace semanas, el director deportivo de Babilafuente trabaja en el nuevo inquilino en el banquillo. “Has sacado todos los nombres”, bromea. De esos nombres, tres se han quedado como alternativas reales. Javi Medina, Lolo Escobar y Diego Merino están en la ronda final para sentarse en el banquillo del Reina Sofía. Y la situación está “avanzada”. Pero Antonio Paz no se esconde en hablar de otros nombres para el club e incide de nuevo en el plus que supondría entrenar en hierba natural.