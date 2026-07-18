Juanma Lendínez: “El objetivo es salir a ganar en todos los partidos”

Juanma Lendínez afronta una segunda oportunidad en Unionistas. Y la quiere agarrar desde el minuto 1. El centrocampista se ve protagonista en el esquema de Javi Medina y habla claro de un equipo “valiente y protagonista con el balón”. Además, deja claro que el perfil de jugadores de pie no tiene que estar reñido con ser muy intensos sin el balón.

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Primeras sesiones de pretemporada. “Muy buenas. Contento. Se ve que es un cuerpo técnico que viene con ganas de hacer las cosas bien y hacer las cosas atractivas. Vamos a disfrutar”.

Segunda oportunidad personal. “El año pasado colectivamente las cosas fueron bien, pero personalmente tuve una sensación agridulce por no poder demostrar mi nivel. Quiero más de mí”.

¿Qué le ha pedido Javi Medina? “Que saque mis cualidades, que él me conoce ya. Cree que le encajo para la propuesta en el centro del campo, no me va a pedir nada que no sepa hacer. Quiere que seamos valientes y que tengamos personalidad”.

A dar un paso adelante. “Yo soy consciente que es un año muy importante para mí. Nosotros nos jugamos mucho todos los años en el apartado individual. Por el contexto de este año, quiero ser protagonista. La propuesta va a ser protagonista con balón, atacar al rival y ahí me siento a gusto”.

Sus compañeros en la medular. “Somos todos perfiles similares, de buen trato de balón y moverlo. Se ve clara la propuesta. Será una competencia bonita. Correr, vamos a correr todos. Del primero al último. Se puede pensar que no hay un perfil defensivo, pero eso no quita para que todos vamos a ser muy sacrificados en defensa”.

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¿En cuál de las tres alturas del centro del campo se ve? “Al final, creo que el sistema me beneficia más que el doble pivote. La posición de 8 es donde más he jugado y también es verdad que otros años lo he hecho de pivote”.