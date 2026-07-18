El 112 recomienda precaución al hacer senderismo durante este fin de semana

La temporada estival, unida al comienzo del fin de semana, aumenta las ganas de realizar una ruta senderista entre los amantes de la montaña.

Ante esta tendencia, el Centro de Emergencias de Castilla y León 112 ha publicado una serie de recomendaciones que seguir a la hora de emprender una aventura senderista por los "alucinantes paisajes" de la comunidad castellanoleonesa.

Así, el 112 aconseja planificar una actividad segura, en primer lugar, avisando al entorno tanto de la ruta que se va a emprender como de los horarios de salida y llegada previstos.

Por otro lado, se aconseja conocer en todo momento el sitio por donde se está caminando y, sobre todo, renunciar y cambiar de plan en el caso de surgir cualquier tipo de imprevisto.