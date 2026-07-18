Nuevas ayudas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones forestales en Castilla y León

La Junta de Castilla y León invertirá 2,5 millones de euros en una nueva convocatoria de ayudas para fomentar las plantaciones forestales de alto valor, una iniciativa con la que pretende diversificar las producciones, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y favorecer el desarrollo económico y ambiental de la Comunidad.

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María González Corral, ha anunciado que las ayudas se publicarán la próxima semana en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Las subvenciones permitirán financiar hasta el 65 % de los costes de plantaciones de especies como nogal, cerezo, serbal, fresno, castaño, pino piñonero injertado y encinas o quejigos destinados a la producción de trufa negra. Además de cubrir los trabajos de plantación, los beneficiarios podrán recibir una prima anual de mantenimiento durante un máximo de cinco años.

Podrán solicitar estas ayudas personas físicas, empresas, comunidades de bienes y entidades públicas propietarias de terrenos aptos para estas plantaciones. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre.