La Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, acogió el concierto de Manusser, una de las propuestas musicales incluidas en la programación del VI Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. La actuación reunió al público al aire libre.
Con la colaboración de Sol en la Música, la formación presentó un repertorio en el que el jazz, el swing y el gypsy jazz marcaron el ritmo de una velada que se prolongó durante cerca de una hora y veinte minutos.
La cita formó parte de un festival que recorre distintos municipios de Castilla y León con el objetivo de acercar la cultura y las artes escénicas a espacios patrimoniales y naturales, convirtiendo la Isla del Soto en uno de los escenarios de la programación estival en la provincia de Salamanca.
El concierto comenzó a las 21:00 horas y se desarrolló hasta las 22:20 horas en la noche del viernes, dentro de una nueva jornada del Festival Escenario Patrimonio.