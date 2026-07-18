La formación ofreció un concierto en Santa Marta de Tormes con la colaboración de Sol en la Música, en una cita incluida en la sexta edición del Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León

La Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, acogió el concierto de Manusser, una de las propuestas musicales incluidas en la programación del VI Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. La actuación reunió al público al aire libre.

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Con la colaboración de Sol en la Música, la formación presentó un repertorio en el que el jazz, el swing y el gypsy jazz marcaron el ritmo de una velada que se prolongó durante cerca de una hora y veinte minutos.

La cita formó parte de un festival que recorre distintos municipios de Castilla y León con el objetivo de acercar la cultura y las artes escénicas a espacios patrimoniales y naturales, convirtiendo la Isla del Soto en uno de los escenarios de la programación estival en la provincia de Salamanca.