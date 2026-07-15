El Mercado Campesino de Miranda de Azán incorpora el Certamen de Pintura rápida al aire libre

Miranda de Azán acogerá el próximo 2 de agosto una de sus actividades más significativas, el mercado campesino en el que además de los ya conocidos puestos de venta, habrá talleres, música, juegos infantiles, catas y, también, su Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre.

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La programación comenzará oficialmente a las diez de la mañana en el edificio del Consultorio con el sellado de los participantes del II Concurso de Pintura, un certamen que se prolongará durante las primeras horas del día. Justo después, a las once de la mañana, se procederá a la apertura del mercado, que servirá como eje central para dinamizar el ambiente en el municipio.

El público infantil tendrá su propio espacio a partir de las doce del mediodía en la Carpa Infantil, donde se desarrollarán diversos juegos dirigidos a niñas y niños, una actividad que también se repetirá por la tarde en horario de cinco a siete. De manera simultánea, la franja matinal de doce a dos de la tarde incluirá demostraciones de oficios tradicionales, destacando el hilado de seda a cargo del Municipio de Freixo de Espada à Cinta en el Bosque de Abedules y las muestras de cestería en la Parada La Besana. Quienes prefieran una participación más activa podrán sumarse a los talleres continuos programados de doce a dos y media, que engloban el espacio creativo de barro frente a la Parada Taller Tanos y la ayuda en la fragua en la Parada Fragua Carlos Simón.

La oferta de talleres específicos con plazas limitadas arrancará también a mediodía, comenzando a las doce con el taller de mariposas de papel en la Parada Bruja Nines, ubicada en el Bosque de Abedules. A las doce y media se impartirá el taller para aprender a cultivar setas en la Parada Ecoesporas, mientras que a la una y media de la tarde coincidirán el taller de cestería en la Parada La Besana y una cata de gazpachos y batidos verdes en el Centro Cívico.

La actividad se reanudará con fuerza por la tarde a partir de las cuatro, momento en que el edificio del Consultorio abrirá sus puertas para exponer los cuadros realizados en el concurso de pintura, muestra que permanecerá abierta hasta las siete y media. A partir de las seis de la tarde se replicará el bloque de oficios tradicionales y talleres continuos de barro y fragua, que se extenderán hasta las ocho y media. En esa misma franja vespertina se repetirán las sesiones de talleres con aforo limitado: a las seis tendrá lugar la cata de zumos ecológicos en el Centro Cívico y el segundo pase del taller de mariposas de papel, seguidos a las seis y media por las segundas ediciones de los talleres de cultivo de setas y de cestería.

El tramo final de la jornada estará marcado por las artes escénicas y la convivencia vecinal. A las siete de la tarde, el espacio frente al Ayuntamiento recibirá a Carioca y Fernando Saldaña con su espectáculo "El que se pica ajos mastica". Posteriormente, a las siete y media, se ofrecerá una degustación campesina con probadura de matanza en la zona de la Carpa. Los actos institucionales cerrarán a las ocho y cuarto con la entrega de premios del concurso de pintura en el escenario principal, el cual servirá también de plataforma para poner el broche de oro a las ocho y media de la noche con el concierto del grupo The Son of Wood.

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Cartel Mercado Campesino Miranda De Azán