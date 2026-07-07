Cartel del XVIII Certamen de Pintura de Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

Se repartirán seite premios valorados en un total de más de 4.000 euros

El XVIII certamen de pintura al aire libre 'Villa de Guijuelo' ya tiene fecha. Se celebrará el próximo 25 de julio.

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En esta edición se repartirán siete premios valorados en un total de más de 4.000 euros, a los que suma un detalle para los participantes menores de 14 años.

El primer premio está dotado de 1.300 euros; el segundo de 800 euros; el tercer premio de 600 euros; el cuarto de 500 euros; el quinto de 400 euros; el sexto de 300 euros; y el séptimo premiado recibirá 125 euros en material de pintura.

Para participar, el tema tiene que ser algo relacionado con Guijuelo o sus alrededores. Además, hay que cumplir también una serie de requisitos como que las dimensiones de la obra no sobrepasen los 116 centímetros, ni tampoco sean inferior a 50. El formato deberá ser rígido, bien sea en lienzo o en tablero. La presentación se tiene que hacer en blanco, sin presencia de ningún marco.

Para participar no hay límite de edad, aunque los artistas deben de tener en cuenta de que deberán ir provisto del material necesario, incluido el caballete.

El sellado del soporte se realizará en la plaza Mayor el mismo día del concurso en horario de 9 a 10:30 horas. Mientras, las obras deberán ser entregadas a partir de las 17:00 y hasta las 18:00 horas en el mismo lugar de inscripción, sin firmar, y con el sello de numeración visible.

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Un jurado compuesto con cinco personas, encabezadas por el presidente José Antonio Muñoz Bernardo, efectuarán la votación antes de la puesta a la venta de la obra.