Hacienda publica la lista de los transportistas que recibirán ayudas por la crisis de Oriente Medio

El Ministerio de Hacienda ya ha publicado la regulación definitiva para que los transportistas puedan cobrar las ayudas directas y las devoluciones del combustible aprobadas por el Gobierno en el marco de la guerra en Oriente Medio, según informa la Agencia Europa Press.

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La orden se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y posibilitará el pago del primer paquete de ayudas directas al carburante para el sector del transporte por la guerra de Irán, tras recibir el visto bueno previo de la Comisión Europea.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer) valora positivamente que se cierre este trámite legal, ya que asegura que los transportistas autónomos y las pymes "llevaban meses soportando unos precios del gasóleo disparados", debido al bloqueo del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

No obstante, Fenadismer exige ahora a la Agencia Tributaria que actúe "con la máxima rapidez y limpie de retrasos los ingresos en las cuentas bancarias de los afectados".

La patronal recuerda que la Unión Europea prohíbe dar ayudas a aquellas empresas que tengan pendientes la devolución de otras ayudas europeas declaradas ilegales o que estuvieran en situación concursal antes de la crisis. Por ello, las empresas que estén en esta situación tendrán de plazo hasta el próximo 30 de julio para presentar su declaración si se encuentran en alguno de estos supuestos.

Para que el abono de las ayudas se produzca de forma segura y cumpliendo con las normas de la Unión Europea, el Ministerio de Hacienda ha establecido condiciones para determinadas empresas de mayor tamaño. Estas compañías deberán presentar una declaración responsable por Internet antes del 31 de diciembre, cumplimentando un formulario en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El objetivo es confirmar su situación económica y declarar que el dinero recibido no supera el 70% del sobrecoste real que han pagado en la gasolinera.