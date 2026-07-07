Vistahermosa calienta motores para sus fiestas

Las Fiestas de Vistahermosa 2026 cuentan con una programación repleta de propuestas deportivas, culturales, infantiles y musicales que se desarrollarán del 6 al 12 de julio. Entre las actividades destaca la celebración del IV Torneo de Futsal Vista Hermosa, que se disputará durante toda la semana.
La programación arrancará el jueves 9 de julio, a partir de las 20:00 horas, con una exhibición canina a cargo de la Policía Local de Salamanca.
El viernes 10 de julio continuará la actividad con un taller de artes plásticas centrado en la elaboración de huellas, dirigido a personas de todas las edades, desde las 19:00 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar el concierto tributo “Efecto Retroactivo”.
El sábado 11 de julio estará especialmente pensado para el público familiar. A las 18:00 horas se instalará un supertobogán acuático junto a una fiesta de la espuma. Más tarde, a las 21:00 horas, se celebrará una merienda popular, mientras que la jornada concluirá a las 23:00 horas con una discomóvil amenizada por Electrolatino.
Las fiestas finalizarán el domingo 12 de julio con una jornada dedicada a la convivencia. A las 13:30 horas actuará el grupo de sevillanas “Sones Trianaeros” y, a las 14:30 horas, se servirá una paella popular. Como broche final, a las 21:00 horas, la Orquesta Kronos pondrá la música al cierre de las celebraciones. La organización recuerda que los tickets para la paella podrán adquirirse en las tiendas del barrio y en la caseta-bar antes del sábado.