Vistahermosa calienta motores para sus fiestas

Las Fiestas de Vistahermosa 2026 cuentan con una programación repleta de propuestas deportivas, culturales, infantiles y musicales que se desarrollarán del 6 al 12 de julio. Entre las actividades destaca la celebración del IV Torneo de Futsal Vista Hermosa, que se disputará durante toda la semana.

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La programación arrancará el jueves 9 de julio, a partir de las 20:00 horas, con una exhibición canina a cargo de la Policía Local de Salamanca.

El viernes 10 de julio continuará la actividad con un taller de artes plásticas centrado en la elaboración de huellas, dirigido a personas de todas las edades, desde las 19:00 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar el concierto tributo “Efecto Retroactivo”.

El sábado 11 de julio estará especialmente pensado para el público familiar. A las 18:00 horas se instalará un supertobogán acuático junto a una fiesta de la espuma. Más tarde, a las 21:00 horas, se celebrará una merienda popular, mientras que la jornada concluirá a las 23:00 horas con una discomóvil amenizada por Electrolatino.