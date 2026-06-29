Arranca ‘Verano en Guijuelo’ con la participación de más de 300 niños y jóvenes

Este lunes ha dado comienzo una nueva edición de ‘Verano en Guijuelo’, el programa de conciliación familiar y laboral organizado por el Ayuntamiento que este año arranca con un gran éxito de convocatoria, superando los 300 niños y jóvenes inscritos. La iniciativa está diseñada para ofrecer una alternativa de ocio saludable y educativo durante el periodo estival, facilitando el día a día de las familias del municipio.

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Para marcar el inicio de las actividades, la concejala de Educación, Sara García, junto al responsable del área de Deportes, Jesús Manuel Hernández, han dado la bienvenida oficial a los distintos grupos de participantes. Tras el recibimiento, ambos concejales han realizado una visita por las diferentes instalaciones municipales donde se centraliza la programación de este año, concretamente el Centro Joven, el albergue juvenil y el pabellón Municipal.

El programa aúna una amplia variedad de actividades lúdicas, educativas, deportivas, excursiones y propuestas de tiempo libre. Durante esta primera semana, los jóvenes participantes ya disfrutan de juegos, cuentacuentos, jornadas de diversión en la piscina municipal, talleres creativos y actividades deportivas, complementadas además con meriendas saludables.

La programación se desarrollará de forma fraccionada para adaptarse a las necesidades del calendario estival, distribuyéndose a lo largo de cinco semanas durante el mes de julio, dos semanas en el mes de agosto y una última tanda de cierre que irá del 31 de agosto al 4 de septiembre.