Este lunes arranca el 'Verano Musical' en Aldeatejada

Este lunes 29 de junio se da comienzo en Aldeatejada al 'Verano musical', un programa puesto en marcha desde el Ayuntamiento mediante la Academia Verdi.

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Durante el periodo vacacional del verano, niños de entre 5 y 12 años podrán participar en diversas actividades que tendrán lugar durante la semana desde las 10 hasta las 12 de la mañana en el antiguo colegio que se encuentra en la plaza de los Reyes.

Soraya San Juan, concejala de Cultura declara que "nos parece una buena opción para aquellos niños y jóvenes con intereses musicales a los que les gustaría tener alternativas más allá del juego y el deporte para sus vacaciones. Animamos a todos a probar esta nueva experiencia que esperamos sea un éxito y se le pueda dar continuidad”,

Las actividades se desarrollarán del 29 de junio al 3 de julio; del 6 al 10 de julio; del 13 al 17 de junio; del 3 al 7 de agosto; y del 10 al 14 de agosto.