Los salarios aumentaron un 3,9% en 2024, su mayor subida desde 2022

Los salarios subieron un 3,9% en 2024, 1,5 puntos más que el incremento registrado en 2023 (2,4%), según el Índice de Precios del Trabajo (IPT) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El indicador refleja tres años consecutivos de aumentos salariales y muestra que las retribuciones crecieron tanto entre hombres como mujeres, con un mayor incremento entre los trabajadores con contrato temporal (5,1%) y los menores de 35 años.