La actividad penal en los juzgados de Salamanca desciende un 4,5% en el primer trimestre de 2026

Los órganos judiciales de Salamanca registraron durante el primer trimestre de 2026 un descenso de la actividad judicial respecto al mismo periodo del año anterior, especialmente en la jurisdicción penal, aunque la civil continúa siendo la que soporta una mayor carga de trabajo. En conjunto, los 30 órganos judiciales de la provincia tramitaron 14.838 asuntos, de los que 10.062 fueron nuevos ingresos y 8.991 quedaron resueltos. Al cierre del trimestre permanecían en trámite 15.682 procedimientos.

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La jurisdicción penal, integrada por 19 órganos, tramitó 5.066 asuntos, con 4.433 nuevos ingresos y 4.230 asuntos resueltos. La comparación interanual refleja un descenso del 4,5% en los asuntos ingresados y del 8,3% en los resueltos, mientras que los procedimientos pendientes se redujeron un 10,7%, hasta situarse en 5.334. En esta jurisdicción se registraron además 874 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 1.406 y quedaron 11.838 pendientes, con especial actividad en los juzgados de Instrucción y de lo Penal.

En cuanto a la resolución de asuntos, los órganos penales dictaron 1.268 sentencias, 1.297 autos y 1.655 decretos durante el trimestre. Destaca la actividad de los juzgados de Instrucción, con 384 sentencias y 1.805 autos, y de los juzgados de lo Penal, que resolvieron 306 sentencias y dictaron 282 decretos.

La jurisdicción civil mantuvo el mayor volumen de trabajo de la provincia, con 8.729 asuntos tramitados, 4.910 nuevos ingresos y 4.005 asuntos resueltos, finalizando el trimestre con 9.566 procedimientos pendientes. Por su parte, la jurisdicción contencioso-administrativa tramitó 430 asuntos y la social, 613.

Las tasas globales reflejan un funcionamiento estable de los órganos judiciales. La tasa de resolución se situó en 1,09, la de pendencia en 0,95 y la de congestión en 2,00. En la jurisdicción penal estos indicadores fueron de 0,95, 1,26 y 2,25, respectivamente.

Según la evolución interanual publicada por el Consejo General del Poder Judicial, los asuntos ingresados descendieron un 17,5% en el conjunto de las jurisdicciones, los resueltos un 23% y los procedimientos pendientes un 10,8%, consolidando una tendencia de descenso de la litigiosidad en la provincia durante el inicio de 2026.