Retiran nuevos lotes de crema de cacao ecológica Sol Natural por presencia no declarada de leche

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta alimentaria emitida el pasado 17 de junio por la presencia no declarada de leche en la Bio crema de cacao con avellana de la marca Sol Natural, un producto ecológico elaborado en Italia.

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La actualización de la alerta incorpora la retirada de dos nuevos lotes, L1555 y L1855, que se suman al lote L3165, inicialmente afectado. Según ha informado la Generalitat de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), los productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación.

Los lotes afectados son los siguientes: L3165, con fecha de consumo preferente 12 de mayo de 2027, L1555, con fecha de consumo preferente 4 de diciembre de 2026, L1855, con fecha de consumo preferente 4 de enero de 2027.

Se trata de envases de vidrio de 200 gramos que se comercializan a temperatura ambiente.

La AESAN recomienda que las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que tengan alguno de estos productos en sus hogares se abstengan de consumirlo, debido a la presencia del alérgeno no declarado en el etiquetado.

No obstante, el organismo subraya que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ya que la alerta afecta exclusivamente a quienes presentan alergia o intolerancia a los componentes de la leche.

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