Sanidad publica una guía con medidas de protección frente al humo de incendios forestales

El Ministerio de Sanidad ha publicado una nueva guía con recomendaciones para proteger la salud ante los incendios forestales y la exposición al humo, en la que advierte de los efectos nocivos de las partículas finas presentes en el aire.

Publicidad Publicidad

El documento señala que el humo puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y que la combinación con altas temperaturas incrementa la peligrosidad, especialmente en personas vulnerables.

Entre las principales medidas, Sanidad recomienda el uso de mascarillas FFP2 o N95 para una protección eficaz, y desaconseja el uso de mascarillas quirúrgicas, pañuelos o bufandas.

Asimismo, aconseja permanecer en interiores durante los episodios de humo, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar actividades que empeoren la calidad del aire en el hogar.