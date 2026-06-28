Más vecinos de Salamanca denuncian la presencia de cucharadas en sus calles

Durante la jornada de este sábado, 27 de junio, los vecinos de Huerta Otea denunciaban públicamente en SALAMANCA24HORAS la presencia de cucharas en la zona de la calle Jerónimo Münzer, una situación insostenible para los habitantes de esta zona que han solicitado soluciones al Ayuntamiento de Salamanca.
En esta ocasión, han sido los salmantinos y salmantinas del Camino de las Aguas, más en concreto en el bulevar, donde no se ha duda en alzar la voz para que el consistorio busque soluciones ante la intensa plaga de cucarachas.
Las tempranas lluvias, sumadas al calor excesivo de los últimos días, han hecho que muchos de estos animales logren incrementar su número, con el temor de que puedan llegar a las diferentes casas por las tuberías y las redes de abastecimiento de la ciudad salmantina.