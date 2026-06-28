La AESAN amplía la alerta por lactosa no declarada e incorpora un lote de lomo embuchado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta alimentaria por la presencia de lactosa no declarada en el etiquetado de un producto cárnico procedente de España. En esta actualización se incorpora un nuevo producto afectado: lomo embuchado, en cuyo etiquetado no figura la presencia de este alérgeno.

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La información ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.