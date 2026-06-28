Los venezolanos residentes en Salamanca afectados por el terremoto regresan a España este domingo

No están siendo días fáciles para Venezuela. La nación, sumida en un auténtico caos desde que se produjera dos terremotos en la madrugada del miércoles al jueves, 25 de junio, dejando por el momento más de 1.400 personas fallecidas y multitud de ellas desaparecidas, está luchando contra viento y marea para así ayudar a sus compatriotas.

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De entre todos los afectados, la comunidad venezolana de Salamanca está intentando ofrecer su ayuda desde la capital del Tormes, poniéndose en contacto de la manera que pueden con sus familiares y amigos, además de dar apoyo a toda aquella persona afectada por los seísmos.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, 22 personas residentes en Salamanca se encuentran en el aeropuerto en Venezuela esperando a volver en avión durante la jornada de este domingo, 28 de junio, ante unos días que han sido duros y donde la esperanza ha sido lo último que se perdía a través de la ayuda humanitaria.

Como indicaron diferentes personas de Venezuela a este medio, entre ellos Elimar y el capitán del Club Deportivo Federados Toros de Salamanca, en estos momentos se está dejando de lado cualquier idea política en pro de echar una mano en el país.