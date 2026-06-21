“La vivienda nos cuesta la vida”: la Asamblea de Inquilinas se moviliza en Salamanca este domingo

Este domingo, 21 de junio, la Asamblea de Inquilinas se concentra en Salamanca bajo el lema de “La vivienda nos cuesta la vida”, una movilización que tiene lugar, además, en otras 30 ciudades de España y que se realizará a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de España en Gran Vía a las 12:00 horas.

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Entre los motivos de la movilización se encuentran la dificultad de acceso a la vivienda en Salamanca, donde los convocantes han destacado que “el alquiler se sitúa en su máximo histórico, con una subida interanual media del 6,8%, la cual afecta especialmente a los barrios obreros de la ciudad, con un 8,2% de subida en Garrido, o un 14,3% en Prosperidad”, lo que hace que más de la mitad del salario se destine un buen básico.

La Vivienda Nos Cuesta La Vida, Lema De La Asamblea De Inquilinas De Salamanaca

Por otro lado, no han querido olvidarse del auge del turismo en la ciudad, haciendo hincapié en que el sistema “está centrado en el consumo y el beneficio privado, mientras condenan a las trabajadoras de la ciudad a la precariedad permanente y a la expulsión de sus barrios”.