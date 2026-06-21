La Vellés se prepara para vivir sus fiestas de San Juan 2026

El municipio de La Vellés ya tiene todo listo para la celebración de las Fiestas de San Juan 2026, que se desarrollarán desde el martes 23 hasta el domingo 28 de junio. El Ayuntamiento ha preparado una programación variada que combina música, cultura, actos religiosos y propuestas para toda la familia.

Publicidad Publicidad

El arranque oficial tendrá lugar la noche del martes 23 de junio en la Plaza Alcalde Carlos Lobato. A partir de las 21:00 horas, los vecinos se reunirán en una cena compartida donde el Ayuntamiento invitará a la sangría. A las 22:00 horas se procederá al emblemático encendido de la hoguera de San Juan, dando paso al filo de la medianoche (23:59 h) a la primera gran noche de verbena con el camión escenario de "Espectáculos Benítez", que contará con la actuación de Armando y la Disco Vivaldi acompañada de Go-Gos.

Los días laborables concentrarán la oferta cultural del programa. El miércoles 24, el Mago Toño llenará de ilusión y humor la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 20:00 horas. El jueves 25, la Biblioteca Municipal acogerá a las 19:00 horas la presentación solidaria del libro "Yo nací un día azul", a cargo de su autor Juan Carlos López Pinto, cuyos beneficios se destinarán a la asociación ASDANE. Por su parte, el viernes 26 llegará el turno de las artes escénicas con la representación de la obra de teatro familiar "Malditos mocosos", de la mano de la compañía Kamaru Teatro en la Plaza del Ayuntamiento a las 20:00 horas.

El sábado 27 de junio se vivirán los momentos más solemne. Los actos comenzarán a las 12:30 horas con la misa y posterior procesión en honor al patrón, San Juan Bautista, que recorrerá las calles acompañada por la música tradicional de la gaita y el tamboril de Sergio Macías. Al concluir, a las 14:00 horas, el Pabellón Municipal albergará la actuación musical de "Salamenco", donde los asistentes podrán disfrutar de un vino español por cortesía del consistorio. La jornada cerrará por todo lo alto a partir de las 23:59 horas con el baile amenizado por la Orquesta Tucán en la Plaza Alcalde Carlos Lobato.

Las fiestas concluirán el domingo 28 de junio con una actividad participativa: una batucada en familia liderada por Álvaro Meléndez a las 20:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Esta última cita está abierta a adultos y niños mayores de 8 años, aunque cuenta con plazas limitadas a un máximo de 20 personas, por lo que se recomienda puntualidad para asegurar la participación en este enérgico cierre festivo.

EL PROGRAMA Martes, 23 de junio A partir de las 21:00 h: Cena vecinal ("Trae algo para picar, monta tu mesa y disfruta..."). El Ayuntamiento invita a la sangría. Lugar: Plaza Alcalde Carlos Lobato.

22:00 h: Encendido de la hoguera de San Juan. Lugar: Plaza Alcalde Carlos Lobato.

23:59 h: Espectáculos Benítez presenta en Camión Escenario "FIESTA en NOCHE de VERANO". Verbena a manos de ARMANDO (Pasodobles, Rumbas, Merengue...) y Disco VIVALDI con Go-Gos. Lugar: Plaza Alcalde Carlos Lobato. Miércoles, 24 de junio 20:00 h: Espectáculo de magia con el Mago Toño (ilusión y humor). Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Jueves, 25 de junio 19:00 h: Presentación del libro "Yo nací un día azul", con el autor Juan Carlos López Pinto. (Venta destinada a las acciones sociales de ASDANE). Lugar: Biblioteca Municipal.

Viernes, 26 de junio

Viernes, 26 de junio 20:00 h: Obra de teatro "Malditos mocosos", un espectáculo familiar protagonizado por Kamaru Teatro. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Sábado, 27 de junio

Sábado, 27 de junio 12:30 h: Misa solemne en honor al patrón San Juan Bautista y procesión por el pueblo, acompañada del sonido de la gaita y el tamboril de Sergio Macías. Lugar: Iglesia de Santa Ana.

14:00 h: Actuación musical de "Salamenco", acompañada de un vino español por cortesía del Ayuntamiento. Lugar: Pabellón municipal.

23:59 h: Baile nocturno al ritmo de la Orquesta Tucán. Lugar: Plaza Alcalde Carlos Lobato.

Domingo, 28 de junio

Domingo, 28 de junio 20:00 h: Batucada en familia a cargo de Álvaro Meléndez. Abierto a adultos y niños a partir de 8 años. Viernes, 26 de junio 20:00 h: Obra de teatro "Malditos mocosos", un espectáculo familiar protagonizado por Kamaru Teatro. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Publicidad Publicidad

Sábado, 27 de junio 12:30 h: Misa solemne en honor al patrón San Juan Bautista y procesión por el pueblo, acompañada del sonido de la gaita y el tamboril de Sergio Macías.Lugar: Iglesia de Santa Ana.

14:00 h: Actuación musical de "Salamenco", acompañada de un vino español por cortesía del Ayuntamiento. Lugar: Pabellón municipal.

23:59 h: Baile nocturno al ritmo de la Orquesta Tucán. Lugar: Plaza Alcalde Carlos Lobato.