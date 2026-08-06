Herida una bebé al chocar un turismo contra su carrito en Salamanca

Una bebé ha resultado herida al ser golpeado el carro en el que iba por un turismo.

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Según la información proporcionada por el equipo de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 16:00 horas han recibido una llamada que alertaba del atropello de un turismo a un carrito de bebé en una calle de Salamanca.

En concreto, el siniestro se ha producido a la altura del número 15 de la calle Marina a las 15:56 horas. Según esa llamada, el bebé requería asistencia sanitaria al resultar herida, en principio de carácter leve.